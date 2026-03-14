Musica romagnola a Palazzo Pretorio | il concerto per la rassegna Picta

A Palazzo Pretorio si terrà un concerto di musica romagnola nell’ambito della rassegna Picta, dedicata all’arte contemporanea. Fin dalla sua prima edizione, Picta Romagna ha proposto una serie di eventi culturali che spaziano tra letteratura, architettura e musica, offrendo una panoramica diversificata sulle espressioni artistiche. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso varie forme di arte e cultura.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo E proprio in musica si concluderà la seconda settimana di apertura di Picta Romagna: domani, domenica, alle 17 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole è in programma un concerto di musica romagnola con protagonisti Wilmer Massa e Massimo Fabbri. Wilmer Massa, violinista, laureato in Discipline musicali al Conservatorio Maderna diCesena, dopo essersi perfezionato a livello tecnico e interpretativo con maestri di fama, ha consolidato la sua carriera attraverso un'intensa attività concertistica, legata in particolare al gruppo musicale "Orpheus". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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