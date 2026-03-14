Musica danza e poesia | al Liceo Capialbi la prima esecuzione pubblica della canzone Rachele

Al Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia si è svolta la prima esecuzione pubblica della canzone “Rachele”. L’evento, promosso dal liceo in collaborazione con l’Associazione Culturale Rachele Nardo – LLFF ODV, ha visto coinvolti studenti e insegnanti in una performance che unisce musica, danza e poesia. La manifestazione ha anticipato e celebrato la Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo.

Il Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Rachele Nardo – LLFF ODV, promuove un incontro dedicato a musica, danza e poesia, anticipando e celebrando la Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo. L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle ore 9.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto e propone un percorso artistico che intreccia musica, danza e poesia, dedicato alla memoria, alla bellezza e alla forza dell’espressione creativa. L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, che sottolineerà il valore educativo dell’arte e il ruolo della scuola come luogo di crescita culturale e umana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Musica, danza e poesia: al Liceo Capialbi la prima esecuzione pubblica della canzone “Rachele” Articoli correlati Leggi anche: Un dono che diventa memoria e musica: nasce “Rachele”, la canzone dedicata a Rachele Nardo “Quasimodale”: jazz, poesia e danza conquistano gli studenti al PalaculturaAl Palacultura Antonello di Messina il progetto di Rosalba Lazzarotto ha intrecciato versi di Salvatore Quasimodo con sonorità modali, accompagnato...