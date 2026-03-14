La Consar Ravenna sfiderà domani alle 18 lo Sviluppo Sud Catania al PalaCatania in una partita che può influenzare la posizione in classifica. La gara si svolge nel contesto della corsa al quarto posto e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. La partita è prevista come un momento chiave della stagione, con i team pronti a dare il massimo sul campo.

La Consar Ravenna si prepara ad affrontare la sfida contro lo Sviluppo Sud Catania domani pomeriggio alle 18 al PalaCatania, in una gara decisiva per il consolidamento della classifica. I ravennati hanno già assicurato i playoff con quattro giornate d’anticipo e mirano ora a blindare il quarto posto, mantenendo vivo il sogno di scalare ulteriormente la graduatoria. L’incontro rappresenta un duello diretto tra due formazioni che dominano le statistiche del muro, con Nicolò Volpe e Filippo Bartolucci protagonisti assoluti in questa specialità. Il calendario impegna la squadra guidata da Montagnani in tre sfide consecutive fino alla domenica prossima, richiedendo una preparazione fisica e mentale impeccabile per chiudere al meglio la stagione regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muri a raffica: Consar contro Catania per il 4° posto

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