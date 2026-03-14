Muravera | Controllo di routine ferma violenza alla madre

Un giovane di 24 anni di Muravera è stato arrestato durante un controllo di routine. L’uomo minacciava la madre anziana con un coltello e aveva danneggiato l’arredamento di casa. La polizia è intervenuta e ha messo fine alla scena. L’arresto è avvenuto sul momento, senza ulteriori incidenti.

Un giovane ventiquattrenne di Muravera è stato arrestato in flagranza mentre minacciava la propria madre anziana con un coltello e distruggeva l’arredamento domestico. L’intervento delle forze dell’ordine, scaturito da un controllo di routine sulla strada statale 125 Var, ha portato al sequestro di armi bianche e una balestra. L’episodio si è svolto nel comune di Muravera, dove il giudice ha già disposto l’allontanamento del soggetto dalla casa familiare. La donna vittima non aveva mai sporto denuncia per timore di ritorsioni, lasciando emergere la violenza solo grazie all’azione della polizia stradale. Dalla Strada alla Casa: Come un Controllo di Routine ha Fermato la Violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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