Le otto partite della nona giornata del campionato di Prima categoria (girone A) si giocano oggi, un'anticipazione rispetto al calendario originale. La sfida principale riguarda la squadra Muraglia, che affronta la capolista Falco. Le gare si disputano tutte nello stesso giorno, segnando un momento importante nel campionato per le formazioni coinvolte.

Anticipano ad oggi tutte le otto gare del campionato di Prima categoria (girone A). Si scende in campo per la nona giornata del girone di ritorno. Interessante il programma sia in chiave salvezza sia per i quartieri alti. Falco Acqualagna-Muraglia (ore 15) La capolista ospita la penultima: "Sappiamo di affrontare una squadra costruita per il salto di categoria, forte e con grande qualità – commenta il diesse del Muraglia Andrea Baffioni Venturi –. Andremo in campo con il massimo rispetto per l’avversario, ma senza alcun timore. Per noi, che siamo la squadra più giovane del campionato, questa partita rappresenta soprattutto un importante banco di prova per continuare il percorso di crescita dei nostri ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Muraglia, energia verde: sfida alla capolista Falco

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