Múñiz ’Una folle cena’ fra magia e verità

Due famiglie si incontrano in una baita immersa nella neve della Finlandia per trascorrere il Natale insieme. La scena si svolge tra momenti di convivialità e atmosfere magiche, mentre la cena si svolge in un ambiente che mescola realtà e suggestioni. La serata si svolge senza incidenti, con conversazioni e tradizioni condivise tra i presenti.

Due famiglie decidono di riunirsi in un’idilliaca baita immersa tra le nevi della Finlandia per trascorrere insieme il periodo natalizio. Tutto sembra filare liscio fino a quando Ania, figlia di quattro anni di Silvia e Olavi, rivela al cuginetto Giuliano che Babbo Natale non esiste. Quella che doveva essere una magica vacanza diventa così un campo di battaglia che mette in crisi tradizioni e valori culturali, costringendo le due coppie di genitori a gettare la maschera. Scritto da Marc Angelet e Cristina Clemente e diretto da Ferdinando Ceriani, Lapponia - Una folle cena di vigilia al Polo Nord, stasera al Teatro Dehon, vede tra i suoi protagonisti l’attore spagnolo Sergio Múñiz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Múñiz, ’Una folle cena’ fra magia e verità Articoli correlati Leggi anche: Una folle cena di Vigilia al Polo Nord. Lapponia in scena con Muniz e Mesturino Leggi anche: Morto per una fetta di panettone alla cena di Natale? La verità sembra un’altra