mummificato nel baule morta la madre rita il dolore dei due fratelli di lorenzo paolieri

Rita Neri, madre di Lorenzo Paolieri, è stata trovata morta all’interno di un baule. La notizia viene confermata dai due fratelli di Lorenzo, che esprimono il loro dolore per la perdita. La scoperta è avvenuta a Firenze il 14 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La vicenda ha suscitato un forte impatto tra le persone coinvolte.

Firenze, 14 marzo 2026 – È morta Rita Neri, la mamma di Lorenzo Paolieri, le cui spoglie, mummificate, sono state trovate il 13 dicembre scorso in un baule nascosto nello scantinato sul retro del villino della famiglia in via Ippolito Nievo alla Madonnina, frazione di Campi Bisenzio appiccicata a Sant’Angelo a Lecore. La donna, 70 anni, si è spenta all’ospedale Torregalli mercoledì notte, dopo essere stata ricoverata il giorno prima in uno stato di grave disidratazione. Ancora ignote le cause del decesso, fa sapere il suo avvocato Niccolò Morelli. La donna aveva subito in passato una perforazione gastrica, ma sembrava essersi stabilizzata. Martedì poi il tracollo che ha portato al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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