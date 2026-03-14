Motorsport entra in aula all’Isi Garfagnana

All’Isi Garfagnana di Castelnuovo è arrivato il mondo del motorsport. Gli studenti hanno assistito a una presentazione dedicata alle attività legate alle competizioni automobilistiche, con approfondimenti su tecniche e preparazioni. L’evento ha coinvolto professionisti del settore che hanno illustrato le principali dinamiche delle gare e i percorsi formativi collegati a questa disciplina.

L’istruzione tecnica incontra l’eccellenza sportiva nazionale. L’ Isi Garfagnana di Castelnuovo, infatti, con gli Istituti Ipsia "Simoni" e Itt "Vecchiacchi", ha promosso " Motorsport and School ", un’iniziativa nell’ambito del progetto formazione Scuola-Lavoro (Fsl) unico nel suo genere, che permetterà a otto studenti meritevoli di vivere uno stage operativo durante il Rally del Ciocco da giovedì 26 a domenica 29 marzo. L’iniziativa, ideata e coordinata da Davide Puppa (foto), docente dell’istituto e anche bravo pilota di rally, insieme alla giovane co-pilota castelnuovese Chiara Lombardi, con già all’attivo numerosi rally, è nata con l’obiettivo di offrire ai ragazzi una formazione sul campo di altissimo profilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Motorsport“ entra in aula all’Isi Garfagnana Articoli correlati Leggi anche: Entra in un’aula della primaria. Scatta l’allarme Nonno entra in aula e schiaffeggia un bambino accusandolo di bullismo sulla nipoteE’ entrato nella scuola primaria "Leonardo da Vinci" di Voghera (Pavia) durante l’affluenza di insegnanti e studenti al mattino, ha raggiunto un’aula... Altri aggiornamenti su Isi Garfagnana Discussioni sull' argomento Motorsport entra in aula all’Isi Garfagnana; Toyota Gazoo Racing Italy apre le porte alle scuole: visita degli studenti dell’Istituto Superiore di Istruzione Garfagnana; Gli alunni dell’Isi Garfagnana in visita alla Toyota di Larciano. Motorsport entra in aula all’Isi GarfagnanaL’istruzione tecnica incontra l’eccellenza sportiva nazionale. L’Isi Garfagnana di Castelnuovo, infatti, con gli Istituti Ipsia Simoni e Itt Vecchiacchi, ... lanazione.it Anche quest’anno, nel mese di febbraio, si sono svolti presso l’Istituto ISI Garfagnana di Castelnuovo G. gli incontri sulla legalità con gli Avvocati della Camera Penale di Lucca, Avv. Eleonora Romani, Avv. Micaela Bosi Picchiotti, Avv. Marco Treggi (Presidente - facebook.com facebook