Mosca capitalizza e punta in alto | serve una revoca completa
Mosca insiste sulla necessità di una revoca totale delle sanzioni e punta a rafforzare la propria posizione internazionale. La Russia continua a perseguire obiettivi di politica estera senza fare passi indietro, nonostante le tensioni crescenti con altri paesi. Le autorità russe confermano che la strategia è quella di mantenere alta la propria influenza, anche di fronte alle pressioni esterne.
Il terzo gode La decisione da parte del presidente statunitense Donald Trump di mettere in campo una sospensione temporanea alle sanzioni contro Mosca permette al Cremlino di tirare un sospiro di sollievo Il terzo gode La decisione da parte del presidente statunitense Donald Trump di mettere in campo una sospensione temporanea alle sanzioni contro Mosca permette al Cremlino di tirare un sospiro di sollievo Ciò che la guerra toglie da un lato, nuove guerre restituiscono dall’altro. La decisione da parte del presidente statunitense Donald Trump di mettere in campo una sospensione temporanea alle sanzioni contro Mosca, e garantire dunque a... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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