Morto Phil Campbell storico chitarrista dei Motörhead | aveva 64 anni

È deceduto a 64 anni Phil Campbell, noto come chitarrista della band heavy metal Motörhead. La scomparsa è avvenuta venerdì sera a Pontypridd, in Galles, sua città natale. La notizia è stata confermata da fonti vicine al musicista. Phil Campbell ha lasciato un segno importante nel panorama musicale con la sua attività nella formazione britannica.

È morto all’età di 64 anni Phil Campbell, storico chitarrista della band heavy metal Motörhead. Il musicista britannico si è spento venerdì sera a Pontypridd, in Galles, sua città natale. Secondo quanto riferito dalla famiglia e dal suo gruppo sui social network, Campbell è morto “pacificamente” dopo una lunga e coraggiosa battaglia in terapia intensiva a seguito di una complessa operazione. RIP Phil Campbell wow can't believe it!!! #motorhead pic.twitter.comB9JyMn3kJ7 — Slash Addict (@addictslash) March 14, 2026 L’ingresso nei Motörhead accanto a Lemmy. Nato il 7 maggio 1961, Phil Campbell è stato uno dei chitarristi più rappresentativi della scena heavy metal internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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