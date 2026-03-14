Morto Jurgen Habermas grande filosofo tedesco | aveva 96 anni

È morto Jurgen Habermas, il noto filosofo tedesco che aveva 96 anni. È stato riconosciuto come uno dei pensatori più influenti a livello internazionale, con contributi significativi nei campi della comunicazione e della teoria sociale. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi studi e pubblicazioni che hanno lasciato un’impronta importante nel panorama filosofico. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della cultura e del pensiero.

Considerato uno dei pensatori più influenti del mondo, i suoi studi sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso una figura centrale nel panorama intellettuale tedesco e internazionale Jurgen Habermasè scomparso oggi aStarnberg, nelsud della Germania, come annunciato dalla sua casa editrice,Suhrkamp. Professore universitario di grande prestigio, era riconosciuto come ilfilosofo tedesco più influente e noto della sua epoca, avendosegnato profondamente il dibattito intellettualeper diversi decenni, ricorda il quotidianoBild. Le sue opere, tra cui “La conoscenza e gli interessi umani” e “La teoria dell’azione comunicativa“, gli hanno conferito fama internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morto Jurgen Habermas, grande filosofo tedesco: aveva 96 anni Articoli correlati Leggi anche: Lutto nel mondo della cultura, Jürgen Habermas è morto: il filosofo tedesco aveva 96 anni Leggi anche: Jurgen Habermas, addio al filosofo tedesco: aveva 96 anni Una raccolta di contenuti su Morto Jurgen Habermas Temi più discussi: Jürgen Habermas, addio all'ultimo grande difensore del progetto federale europeo; E' morto il filosofo tedesco Jurgen Habermas; Il gruppo Eurocar continua a espandersi in Italia; Bambole di pezza: Fare Occhi di gatto rock, che goduria. Noi underdog, ma sempre fiere femministe. È morto Jürgen Habermas, addio al grande filosofo tedesco che ha segnato il pensiero europeo del dopoguerraMorto a 96 anni Jürgen Habermas, tra i più grandi filosofi tedeschi del dopoguerra. Decisive le sue opere su comunicazione e democrazia ... affaritaliani.it Morto a 96 anni il grande filosofo Jürgen Habermas, il pensatore che ha cambiato il dibattito sulla democraziaMorto Jürgen Habermas a 96 anni, addio al grande filosofo e sociologo tedesco: è stato un esponente di spicco della Scuola di Francoforte ... virgilio.it Morto a 96 anni il filosofo Jurgen Habermas, gigante del pensiero critico moderno x.com Jurgen Habermas morto a 96 anni: il folosofo tedesco era l'ultimo gigante della Scuola di Francoforte - facebook.com facebook