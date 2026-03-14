Morto in un incidente a Montesacro oggi i funerali del 47enne Simone Palomba

Oggi si tengono i funerali di Simone Palomba, il 47enne morto in un incidente a Montesacro. L’evento si svolge alle 11.30 nella chiesa di San Romano Martire. Palomba ha perso il controllo dell’auto, finendo contro tre vetture in sosta e un muro. La sua scomparsa è stata comunicata dagli organi competenti.

L’ultimo saluto sabato alle 11.30 nella chiesa di San Romano Martire. Il 47enne è morto dopo aver perso il controllo dell’auto e essersi schiantato contro tre vetture in sosta e un muro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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