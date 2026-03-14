Un uomo di 83 anni è deceduto a Grosseto mentre stava lavorando nell'agriturismo di famiglia. Durante l’attività, il pensionato è finito con il trattore in piscina a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto.

È finito nella piscina dell’agriturismo di famiglia mentre era alla guida di un trattore ed è morto. Un uomo di 83 anni ha perso la vita sul lavoro in un’azienda agricola nelle campagne di Grosseto, in un incidente causato probabilmente da un malore. Inutili i tentativi di soccorso del figlio. Cade con il trattore in piscina: morto 83enne L’episodio si è verificato mentre l’uomo era al lavoro nei terreni dell’agriturismo di famiglia sulla strada dello Scopetone, nella zona rurale alle porte di Grosseto. Stando a quanto ricostruito finora, l’83enne si è sentito improvvisamente male nei campi e avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha continuato la sua corsa fino a cadere nella vasca coperta da un telo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto a Grosseto dopo essere finito con il trattore in piscina per un malore, vittima sul lavoro un 83enne

Articoli correlati

Tragedia nelle campagne di Grosseto: 83enne muore dopo essere finito con il trattore nella piscina dell’agriturismoABBONATI A DAYITALIANEWS Molto probabilmente, un malore improvviso mentre lavorava nei campi Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne...

Muore dopo essere finito, con il trattore, nella piscina dell’agriturismo: il figlio scopre la tragediaGrosseto, 14 marzo 2026 – Tragedia in un agriturismo a Grosseto: un uomo di circa 80 anni è morto dopo essere finito con il trattore nella piscina...

Approfondimenti e contenuti su Morto a Grosseto dopo essere finito con...

Temi più discussi: Paura sulla Grosseto-Siena. Scontro all’alba, due feriti; Olbia, non si presenta al lavoro per ore: lo trovano morto in auto nel parcheggio dell'ospedale; Grave poliziotto dopo l’incidente sull’Aurelia: è caduto dalla moto; Investito da un treno al passaggio a livello | morto Era in ospedale da tre giorni.

Si sente male e finisce col trattore in piscina: morto 83enne a GrossetoUn uomo di 83 anni è morto dopo essere caduto con un trattore nella piscina dell'agriturismo di famiglia. La vittima si trovava sul mezzo agricolo perché stava lavorando sulla strada dello Scopetone n ... tg24.sky.it

Muore dopo essere finito, con il trattore, nella piscina dell’agriturismo: il figlio scopre la tragediaGrosseto, nella struttura ricettiva la vittima, un ottantenne, stava lavorando nei campi quando potrebbe aver avuto un malore: il mezzo senza controllo finisce in acqua con l’uomo dentro ... msn.com

la Repubblica. . Dopo una lunga malattia è morto all'età di 64 anni il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead. Il musicista si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, venerdì sera "pacificamente", dopo "un - facebook.com facebook

Jurgen Habermas, è morto a 96 anni il celebre filosofo tedesco x.com