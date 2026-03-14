All’interno della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il presidente Gianluca Vinci ha espresso supporto al consulente Robbi Manghi, sostenendo la sua legittimità. Vinci ha dichiarato che valuterà una denuncia contro la Famli, in risposta alle recenti tensioni emerse durante le audizioni. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sui ruoli dei soggetti coinvolti nel caso Rossi.

La tensione è alta all’interno della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, dove il presidente Gianluca Vinci difende con fermezza la legittimità del consulente Robbi Manghi. Di fronte alle critiche mosse dalla Federazione delle Associazioni dei medici legali italiani (Famli), che ha messo in discussione le qualifiche del dottore definendolo solo un gerontologo, la risposta arriva decisa: l’attività svolta da anni per ministeri e procure conferisce i titoli necessari. La questione non riguarda una semplice specializzazione universitaria, ma un percorso professionale consolidato nel tempo che giustifica pienamente il ruolo ricoperto nell’indagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morte Rossi: Vinci minaccia denuncia contro la Famli

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Morte di David Rossi, la procura riapre le indagini #davidrossi x.com