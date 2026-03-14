Nell'ambito delle indagini sulla morte del bambino deceduto dopo un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, sono stati programmati nuovi interrogatori. Mercoledì sarà ascoltata la madre del piccolo. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e informazioni per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui passaggi successivi dell'inchiesta.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore al Monaldi di Napoli. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura. Mercoledì sarà ascoltata la madre, Patrizia, che verrà sentita come testimone chiave nella ricostruzione della presunta catena di errori tra Bolzano e Napoli. Il caso è seguito dai magistrati Tittaferrante e Ricci, che stanno approfondendo diversi aspetti legati alla gestione del trapianto e alle fasi successive all’intervento. Sotto la lente degli inquirenti anche il clima di tensione che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe creato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica, diretto dal primario Guido Oppido. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Morte del piccolo Domenico, nuovi interrogatori nell’inchiesta: mercoledì sarà ascoltata la madre

Articoli correlati

Trapianto del piccolo Domenico, nuovi elementi nell’inchiesta: ascoltati gli infermieri di sala operatoriaBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle...

Una raccolta di contenuti su Morte del piccolo Domenico nuovi...

Temi più discussi: Il ghiaccio, l’acqua calda, l’espianto: cosa ha chiarito finora l’inchiesta sulla morte di Domenico; Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; La morte del piccolo Domenico: faro su ghiaccio e qualità dell'acqua a Bolzano; È sempre Cartabianca: Domenico, l'indagine si allarga: in studio i genitori Video.

Monaldi, chi sostituisce i medici sospesi dopo la morte del piccolo DomenicoL'associazione Associazione cardiotrapiantati italiani: Nessuna vacanza di potere. La Direzione non poteva scegliere meglio ... napolitoday.it

Morte del piccolo Domenico Caliendo, verifiche sull’acqua del ghiaccio a BolzanoLa Procura di Napoli e i Nas proseguono le indagini sulla morte del bimbo dopo un trapianto di cuore. Accertamenti anche sull’ospedale di Bolzano, dove fu espiantato l’organo il 23 dicembre 2025. Nel ... altoadige.it

Manifestazione con centinaia di persone al Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico facebook

La conduttrice, nonostante il dolore per la morte del fratello Evan, ha riscoperto l’affetto della famiglia. E oggi ha anche un nuovo amore x.com