Il 14 marzo 2026, Enrico Morando ha analizzato le ragioni della campagna del no al referendum sulla giustizia, evidenziando le contraddizioni presenti nelle argomentazioni a favore del sì e smontando alcuni aspetti logici alla base delle posizioni contrarie. La sua analisi si concentra sulle discrepanze nei discorsi e sulle possibili implicazioni delle decisioni in discussione.

Il 14 marzo 2026, Enrico Morando ha messo in luce le contraddizioni della campagna del no al referendum sulla giustizia. Con sole sette righe pubblicate il 12 marzo, l’ex vice ministro dell’Economia ha smontato la logica dei sostenitori del rifiuto. La battaglia referendaria si sta giocando su chiarezza espositiva e coerenza logica. Morando, che compie settantasei anni a settembre, unisce una formazione filosofica a un’esperienza economica di alto livello. Ha ricoperto ruoli chiave nei governi Renzi e Gentiloni, dimostrando una visione liberale all’interno del Pd. La trappola logica dello scontro tra potere e magistratura. In un intervento pubblicato sul quotidiano Quotidiano, il senatore ha evidenziato un paradosso fondamentale nella retorica avversa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morando smonta il No: la trappola logica del referendum

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