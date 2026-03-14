Monza | 5 milioni recuperati ma la paura blocca le cause

Nel 2025, Monza e la Brianza hanno recuperato quasi cinque milioni di euro a favore dei lavoratori, con un incremento del dieci per cento rispetto all’anno precedente. Nonostante i numeri in crescita, molte cause sono ancora bloccate a causa di paure e timori tra i lavoratori coinvolti. La questione riguarda principalmente questioni di natura economica e legale che si trascinano da anni.

Monza e la Brianza hanno nel 2025 un recupero di quasi cinque milioni di euro a favore dei lavoratori, cifra che segna un aumento del dieci percento rispetto all’anno precedente. Dietro questi numeri si nasconde una realtà complessa: il calo delle cause in tribunale non indica una riduzione dei conflitti, ma riflette la paura di dover pagare le spese legali in caso di sconfitta. Mentre i contratti pirata proliferano nella ristorazione e l’edilizia rimane un settore ad alta vulnerabilità per gli operai stranieri, l’ufficio vertenze della Cisl continua a gestire oltre duemila casi tra dimissioni e fallimenti. Il costo nascosto della giustizia e la fuga dal tribunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza: 5 milioni recuperati, ma la paura blocca le cause Articoli correlati Non versano imposte per le concessioni demaniiali nel Porto: recuperati oltre 3 milioni di euroAll’esito di un’attività d’indagine della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, condotta da militari della Guardia di Finanza di... Gli operatori portuali non pagavano le imposte sulle concessioni: recuperati 3 milioni di euroRecuperati oltre 3 milioni di euro da un'indagine della Corte dei Conti: è emerso che gli operatori portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di...