Monza | 300 posti a 1€ per gli under 15

A Monza è stata inaugurata una nuova area dedicata ai giovani sotto i 15 anni, con 300 posti disponibili al prezzo simbolico di 1 euro. L'apertura si è svolta durante una giornata piovosa, trasformando l’U-Power Stadium in un luogo dove il tifo assume anche un ruolo educativo e sociale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti e giovani tifosi.

Il debutto della nuova area riservata ai giovani si è svolto nel mezzo di una pioggia battente, trasformando l’U-Power Stadium in un laboratorio sociale dove il tifo diventa strumento educativo. La zona denominata Generazione Monza ha aperto i cancelli sabato 14 marzo durante la sfida tra Monza e Palermo, offrendo ai ragazzi under 15 un accesso privilegiato a soli un euro per la gara. Questa iniziativa non è solo un evento sportivo ma un ponte tra istituzione scolastica e club calcistico, coinvolgendo direttamente le scuole secondarie di primo grado del capoluogo lombardo. Circa trecento posti sono stati riservati esclusivamente a questa fascia d’età, creando uno spazio fisico dedicato alla condivisione e al rispetto reciproco all’interno dello stadio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza: 300 posti a 1€ per gli under 15 Articoli correlati Pesaro: 3 milioni per 300 posti auto e nuovo parcoUn intervento infrastrutturale di 2,9 milioni di euro trasformerà l’area di sosta in via dell’Acquedotto a Pesaro. Monza-Juve Stabia (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma dalla giornata 25 di Serie B c’è anche la sfida d’alta classifica che si disputa al Brianteo fra Monza e Juve Stabia. MONZA-VENEZIA | NAZIONALI GIRONE B | MATCH 3 | UNDER 16 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Monza 300 posti a 1 per gli under 15 Discussioni sull' argomento Il progetto ’Generazione Monza’. Allo stadio un settore speciale riservato ai giovani dai 10 ai 15 anni; Piccoli tifosi crescono accanto alla curva: nasce Generazione Monza; Generazione Monza: all’U-Power Stadium un settore riservato ai giovani tifosi; Generazione Monza: un settore dell’U-Power Stadium dedicato ai giovani tifosi. Nasce Generazione Monza: allo stadio ci sarà un settore dedicato ai giovani tifosiAC Monza ed il Comune lanciano un progetto per avvicinare i ragazzi al calcio in un ambiente sicuro e formativo. Più di 300 posti per vivere la partita in modo sano e rispettoso. mbnews.it LIVE | Monza-Palermo, riparte il match, padroni di casa in vantaggio 1-0. Gli aggiornamenti x.com Esodo rosanero all’U-Power Stadium di Monza. La nostra Giulia Fazio ha raccolto tutto l’entusiasmo dei tifosi arrivati da Palermo, ma anche da tutto il Nord Italia, per sostenere i ragazzi di mister Inzaghi. - facebook.com facebook