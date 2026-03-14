Stasera alle 21 al PalAlessandro di Baccaiano, la Montesport affronta la VTB Bologna in una partita valida per la serie B1 femminile di pallavolo. La squadra locale si prepara a sfidare una formazione proveniente da fuori regione in un incontro che promette battaglia. Le due squadre si incontrano nel rispetto delle regole del campionato, con obiettivi di vittoria e punti in palio.

Nei campionati di pallavolo, in serie "B1" femminile la Montesport riceverà stasera alle 21 al PalAlessandro di Baccaiano la " VTB Bologna. Le biancoblù sono reduci dalla sconfitta di Riccione e sono settime con 24 punti, mentre le avversarie sono seste con 30 punti, lontane dal gruppo di testa. Il pronostico è per le emiliane, ma le biancoblù partono decise a conquistare punti tranquillizzanti. Arbitreranno Tronfi e Maccotta. In serie " B2 " femminile, la " Timenet Empoli oggi avrà un compito proibitivo: alle 17 sarà a Genova per affrontare la prima della classifica, la " Normac " che guida il campionato con 44 punti. Le giallonere sono seste con 28 punti e partono con qualche assenza importante nelle loro file. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montesport, stasera arriva la VTB. Test difficili per Timenet e I’Giglio

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