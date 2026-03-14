A Monteriggioni, Open Fiber ha completato un intervento da 2,8 milioni di euro per installare la fibra ottica, migliorando la connessione nelle abitazioni. La realizzazione della rete di nuova generazione rende la connessione internet più rapida e stabile, portando servizi di ultima generazione anche in questa zona. L’intervento si aggiunge ad altri progetti simili realizzati in diverse aree italiane.

La connessione veloce non è più un’esclusiva delle grandi città. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione della rete in fibra ottica a Monteriggioni, portando nelle abitazioni una connettività di ultima generazione, all’altezza dei principali centri urbani italiani. L’intervento, dal valore di circa 2,8 milioni di euro, ha coinvolto circa 3.377 unità immobiliari distribuite nelle località di Abbadia Isola, Casone, Rigoni, Gabbricce, Castellina Scalo, La Colonna, Lornano, Case Operaie, Badesse, Poggiolo, Corpo Santo, Colle Ciupi, La Villa, Monteresi, Formacelle, San Martino, Santa Colomba, Carpineta, Cannuccio, Convento Vecchio, Le Coste, Selvaccia, Casciano, Basciano, Bivio S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monteriggioni va ‘veloce’. Intervento da 2,8 milioni per installare la fibra ottica

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