Montegranaro | colpo inavvertito muore uomo di 43 anni

Nelle prime ore di sabato 14 marzo 2026, un uomo di 43 anni è morto a Montegranaro a causa di un incidente inaspettato nelle campagne. L’evento ha coinvolto due persone e ha portato alla tragica perdita di una vita. La situazione si è verificata in un contesto rurale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha subito suscitato attenzione tra la comunità locale.