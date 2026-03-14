Montegranaro | colpo inavvertito muore uomo di 43 anni
Nelle prime ore di sabato 14 marzo 2026, un uomo di 43 anni è morto a Montegranaro a causa di un incidente inaspettato nelle campagne. L’evento ha coinvolto due persone e ha portato alla tragica perdita di una vita. La situazione si è verificata in un contesto rurale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha subito suscitato attenzione tra la comunità locale.
La tragedia nelle campagne di Montegranaro. Nelle prime ore del mattino di sabato 14 marzo 2026, la tranquillità delle campagne di Montegranaro è stata interrotta da un evento drammatico che ha cambiato per sempre la vita di due famiglie. Intorno alle 7:30, un colpo di fucile calibro 12 Breda ha trovato il segno alla gola di un uomo di 43 anni, nato a Leningrado nel 1983. La vittima, residente nella zona, stava lamentando i disturbi arrecati ai cavalli di un maneggio vicino quando l’incidente si è verificato. A sparare era un cacciatore di 82 anni, operatore faunistico con esperienza decennale, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe fatto partire il colpo inavvertitamente durante una battuta autorizzata contro la volpe. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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