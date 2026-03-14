Moneta fenicia di 2100 anni pagò un autobus negli anni ’50

Una moneta fenicia di oltre duemila anni, risalente al I secolo avanti Cristo e coniata a Gadir, è stata trovata recentemente nel centro dell’Inghilterra. La scoperta ha rivelato che l’antico oggetto è stato impiegato per pagare un biglietto di autobus a Leeds negli anni Cinquanta. La moneta fenicia, quindi, ha attraversato secoli e continenti, rimanendo in circolazione fino al XX secolo.

Una moneta fenicia di oltre duemila anni, coniata nel I secolo avanti Cristo a Gadir, è emersa inaspettatamente nel cuore dell’Inghilterra dopo essere stata usata per pagare un biglietto d’autobus a Leeds negli anni Cinquanta. Questo reperto archeologico, oggi conservato al Leeds Discovery Centre, racconta una storia di viaggi transcontinentali che attraversano millenni di storia umana. L’oggetto, inizialmente scambiato per una semplice curiosità da James Edwards, capo cassiere della Leeds Transport Company, è stato tramandato al nipote Peter Edwards e conservato per settant’anni prima dell’analisi definitiva. Gli esperti dell’Università di Leeds hanno confermato l’origine antica del manufatto metallico, trasformando un episodio banale di cronaca quotidiana in un caso studio sulla mobilità delle valute antiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moneta fenicia di 2100 anni pagò un autobus negli anni ’50 Articoli correlati La principessa Anna a Milano-Cortina 2026 dopo 50 anni dalla sua prima Olimpiade come atleta. I suoi look a cinque cerchi più belli sfoggiati negli anniUna scelta, quella di includere la principessa all'interno del CIO, l'organizzazione internazionale volta a supervisionare l'organizzazione dei... Da 50 anni al fianco dei gommisti: festa per i 50 anni della Tosi Attrezzature50 anni di attività per la Tosi Attrezzature che dal 1976 è partner di fiducia dei gommisti. Contenuti e approfondimenti su Moneta fenicia Questo soldo usato per pagare un autobus negli anni ’50 si è rivelata essere una moneta fenicia di 2000 anni faUna moneta fenicia di duemila anni riemerge in Inghilterra dopo un viaggio incredibile tra storia antica, guerra e coincidenze. greenme.it Una moneta di 2.000 anni usata per pagare l'autobus: il mistero archeologicoConiata probabilmente in Spagna nel I secolo a.C., una moneta fenicia è stata trovata tra i vecchi gettoni del bus. tech.everyeye.it