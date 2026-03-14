Mondiali short track 2026 oggi in tv sabato 14 marzo | orari programma streaming italiani in gara

Oggi, sabato 14 marzo, si svolge la seconda giornata dei Mondiali di short track 2026 a Montreal, in Canada. La manifestazione coinvolge numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con gare trasmesse in diretta streaming e sulla televisione. Sono previsti diversi eventi di short track, con italiani in gara in più discipline. La giornata si conclude con le finali, trasmesse in vari orari.

Oggi, sabato 14 marzo, seconda giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, pattinatori e pattinatrici affrontano i Mondiali che vanno in scena in questo week end sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Un contesto particolarmente noto agli atleti, essendo sovente tappa del World Tour. Nel day-1 buoni riscontri per la compagine tricolore che in quasi tutti i casi è riuscita a ottenere la qualificazione con i propri rappresentanti al turno successivo, senza dover passare dai ripescaggi. Tra le figure di riferimento c’è Pietro Sighel. Il trentino gareggerà in questa competizione solo nei 500 metri a livello individuale, mentre nelle staffette sarà spesso coinvolto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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