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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La pelle martellata e la ‘White stitch line’: un’analisi tattile. L’estetica della borsa Mm6 Maison Margiela ‘Japanese’ si fonda su una texture granulosa che richiama la tradizione sartoriale. La superficie della pelle, definita come “martellata”, offre una consistenza ruvida al tatto che contrasta con la morbidezza tipica delle pelli lisce. Questa scelta materica non è solo decorativa; conferisce alla borsa una robustezza strutturale che ne giustifica la forma geometrica asimmetrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mm6 Maison Margiela Borsa A Mano ‘japanese’: Pro e Contro

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