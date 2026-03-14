Missili iraniani | Hegseth conferma la distruzione totale

Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti ha annunciato che l'Iran ha perso completamente la capacità di produrre missili balistici. La notizia riguarda la distruzione totale di questa capacità, confermata ufficialmente da un rappresentante del governo americano. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui metodi o le modalità di questa neutralizzazione.

Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha confermato la neutralizzazione totale della capacità iraniana di produrre missili balistici. L’intera filiera industriale dedicata a questi sistemi è stata resa inoperativa da due giorni. La distruzione include ogni singola azienda che costruisce i componenti necessari. Non si tratta solo dell’annullamento dell’aviazione o della marina nel Golfo Persico, ma del colpo definitivo all’industria bellica interna. Il piano strategico punta a eliminare tutte le capacità militari significative con una velocità senza precedenti. La produzione di armi pesanti è cessata di fatto nell’immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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