Missile sull’ambasciata statunitense a Baghdad fumo e detriti nel complesso diplomatico – Video

Un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata statunitense a Baghdad. Due funzionari della sicurezza irachena hanno confermato l’attacco, che ha provocato fumo e detriti nel quartier generale diplomatico. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o responsabilità dell’attacco. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali irachene e video che mostrano il danno.

Un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata statunitense a Baghdad, secondo quanto riferito da due funzionari della sicurezza irachena. Diverse immagini mostrano una colonna di fumo levarsi questa mattina sopra il complesso dell’ambasciata, una delle più grandi strutture diplomatiche statunitensi al mondo, ripetutamente preso di mira da razzi e droni lanciati da milizie filo-iraniane. Le immagini diffuse dall’emittente curda Rudaw mostrano anche detriti sul tetto di uno degli edifici dell’ambasciata I soldi di Epstein nel petrolio venezuelano. Il suo broker era Francisco D’Agostino, “l’intoccabile” Usa,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Missile sull’ambasciata statunitense a Baghdad, fumo e detriti nel complesso diplomatico – Video Articoli correlati Attacco all'Iran, missile colpisce eliporto dell'ambasciata Usa a Baghdad: il fumo e le fiammeUn missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata americana a Baghdad, hanno riferito due funzionari della sicurezza... Iran, missile colpisce ambasciata Usa a Baghdad – La direttaProsegue l’offensiva di Usa e Israele contro l’Iran, e parallelamente proseguono gli attacchi iraniani a obiettivi Usa nei Paesi confinanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Missile sull Temi più discussi: Attacco all'Iran, missile colpisce eliporto dell'ambasciata Usa a Baghdad: il fumo e le fiamme; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Un F-15 Usa precipita in Iran. Missili e droni in Azerbaigian. Attacco con drone contro l'ambasciata Usa a BaghdadUn attacco con drone ha colpito l'ambasciata statunitense a Baghdad. L'attacco si è verificato in seguito a numerose esplosioni avvertite nella notte, che hanno causato anche la morte di due persone. tg24.sky.it Attacco all'Iran, missile colpisce eliporto dell'ambasciata Usa a Baghdad: il fumo e le fiammeUn missile ha colpito un eliporto all'interno del complesso dell'ambasciata americana a Baghdad, hanno riferito due funzionari della sicurezza irachena. I ... lapresse.it Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Missile su ambasciata Usa a Baghdad, offensiva americana sull'isola di Kharg. Gli aggiornamenti La live: https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-14-marzo-2026/ - facebook.com facebook La violenza della guerra colpisce anche #Gerusalemme. I frammenti di un missile iraniano caduti sulla Città Vecchia colpendo l’area adiacente la scuola elementare della Custodia di Terra Santa. Faltas: “Quanto dolore su questa terra benedetta!” x.com