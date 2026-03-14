Nella notte di sabato 14 marzo 2026, un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono presenti circa 300 militari impegnati in operazioni contro l’Isis. Al momento, tutte le persone nella base risultano al sicuro, ma non sono state fornite informazioni ufficiali sul numero di eventuali feriti o danni subiti. Il governo italiano ha confermato la sicurezza del personale senza rilasciare ulteriori dettagli.

La notte di sabato 14 marzo 2026 ha un missile colpire la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove operano circa 300 militari impegnati contro l’Isis. Fortunatamente i soldati si sono rifugiati nei bunker e non ci sono state vittime, ma il fatto resta: un attacco diretto contro una struttura con presenza italiana è avvenuto. Mentre nelle settimane precedenti le piazze e i talk show erano invasi da esperti improvvisati che spiegavano differenze tra norme consuetudinarie e pattizie, oggi il silenzio regna sovrano. La domanda che sorge spontanea riguarda la scomparsa di questi professori di diritto internazionale proprio quando un regime teocratico lancia missili contro installazioni occidentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missile su Erbil: 300 italiani al sicuro, ma il silenzio

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