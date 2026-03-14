Mishka Henner alla Fondazione Ago di Modena | un artista che usa l' intelligenza artificiale per rimettere in discussione tutto quello che crediamo di sapere sull' immagine fotografica

Alla Fondazione Ago di Modena si tiene una mostra di Mishka Henner, artista noto per utilizzare l'intelligenza artificiale nelle sue opere. Tra le sue creazioni ci sono immagini come la moglie di Lot trasformata in sale, Giona nella balena e la Creazione del mondo, tutte scattate con una Polaroid prima che il dispositivo fosse inventato. La mostra presenta una serie di fotografie che sfidano i modi tradizionali di interpretare l'immagine fotografica.

M odena, 12 mar. (askanews) – La moglie di Lot trasformata in sale, Giona nella balena, la Creazione del mondo: fotografie scattate con una Polaroid molto prima che la Polaroid esistesse. E’ il paradosso che abita “Seeing is Believing – Vedere per Credere”, prima personale italiana di Mishka Henner a Fondazione Ago di Modena. Un artista che usa l’intelligenza artificiale per rimettere in discussione tutto quello che crediamo di sapere sull’immagine fotografica. Leggi anche › Biennale Arte 2026, tre artiste da non perdere: Lotus L. Kang, Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda “Nel 2026 – spiega la curatrice Chiara Dall’Olio – ricorrono i duecento anni dall’invenzione della fotografia e Modena, città della fotografia e riconosciuta dall’UNESCO per le media arts, voleva rendere omaggio a questa arte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mishka Henner alla Fondazione Ago di Modena: un artista che usa l'intelligenza artificiale per rimettere in discussione tutto quello che crediamo di sapere sull'immagine fotografica Articoli correlati Leggi anche: Intelligenza artificiale, è tutto oro quello che luccica? Mattarella a Milano per i 150 anni del Corriere: tutto quello che c'è da sapere sull'evento alla ScalaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Dalla... Tutti gli aggiornamenti su Mishka Henner Temi più discussi: Mostre: la personale di Mishka Henner, la fotografia che nasce dalle parole; Mishka Henner in mostra a Modena: quando l’immagine è un atto di fede; Mishka Henner – Seeing is Believing. Vedere per credere; Vedere per credere È ancora così?. Mishka Henner in mostra a Modena: quando l’immagine è un atto di fedeA Palazzo Santa Margherita di Modena, la Fondazione Ago presenta la mostra di Mishka Henner: 25 opere inedite, tra immagine e tecnologia ... exibart.com Mishka Henner: tra fede e IALa metamorfosi della fotografia nell’era dell’IA: a Modena la prima monografica italiana di Mishka Henner a Palazzo Santa Margherita ... fpmagazine.eu Possiamo ancora fidarci delle immagini Mishka Henner a Palazzo Santa Margherita con la sua nuova mostra . : immagini che nascono dalle parole e ci invitano a riflettere sul ruolo dell'immagine fotogr - facebook.com facebook A Palazzo Santa Margherita di Modena, la Fondazione Ago presenta la prima mostra personale italiana di Mishka Henner: 25 opere inedite, per esplorare il rapporto tra immagini, fede e tecnologia x.com