Il comune di Misano ha deciso di sospendere temporaneamente le gare per le concessioni balneari, in attesa di ricevere il bando-tipo dal ministero. La decisione riguarda tutte le procedure di assegnazione in corso, che rimarranno ferme fino a quando non verranno definite le nuove regole ufficiali. La disposizione interessa le aree interessate dall’attuale gestione balneare.

Il comune di Misano ha deciso di mettere in pausa temporanea l’avvio delle gare per le concessioni balneari, attendendo il bando-tipo ministeriale. Questa scelta strategica segue un recente decreto che ha modificato gli assetti normativi, costringendo l’amministrazione a una valutazione più attenta prima di procedere con i bandi previsti per l’estate. L’obiettivo iniziale era quello di anticipare la tempistica rispetto ad altri comuni della costa romagnola, sfruttando una situazione patrimoniale particolare. Tuttavia, l’intervento normativo nazionale ha imposto un cambio di rotta, trasformando un piano di azione rapida in una fase di attesa e confronto istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misano: stop alle gare balneari in attesa del bando

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