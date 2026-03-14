Misano promozione dietro l’angolo Manzi | Rimaniamo concentrati

A Misano si avvicina una promozione importante e il presidente Marco Manzi invita a mantenere alta la concentrazione. Durante un incontro, ha dichiarato che l’unico vero avversario del circuito è lo stesso tracciato, sottolineando l'importanza di rimanere focalizzati. Le parole di Manzi evidenziano l’attenzione verso le sfide che il percorso presenta, senza fare riferimenti ad altri fattori esterni.

"L’avversario più pericoloso del Misano è il Misano stesso". Non abbassa la guardia il presidente Marco Manzi. Nonostante la sua squadra abbia un buon margine sulle inseguitrici e punti dritto alla promozione in Eccellenza. Ma quei dieci punti che dividono il Misano da Cervia United e Savignanese non distraggono Manzi. "Il Cervia ha una partita in meno, può essere a sette punti. Basta un passo falso e rischiamo di compromettere tutto. Nelle prossime tre partite con Gambettola e Reno in casa e a Bagnacavallo dobbiamo vincere, dare il massimo e mantenere la concentrazione". Nonostante la supremazia fin qui mostrata, il presidente non si accontenta: "Non guardo il risultato, ma la prestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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