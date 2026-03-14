L’amministrazione di Misano ha annunciato che potrebbe rinviare le prossime gare, mentre si prepara a pubblicare i primi bandi per le concessioni balneari entro questa estate. La decisione arriva dopo una critica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva sollecitato una revisione dei tempi e delle modalità di assegnazione. La questione coinvolge le procedure di affidamento delle concessioni sulla spiaggia.

"Entro quest’estate faremo i primi bandi per le concessioni balneari ". Bacchettata dall’Antitrust, l’amministrazione di Misano aveva deciso di bruciare i tempi e far partire le gare prima di tanti altri comuni. Anche perché la situazione delle concessioni di Misano rende – almeno sulla carta – la gestione dei bandi è meno problematica che altrove. Solo due stabilimenti balneari sono interamente su terreno demaniale. I restanti 75 sono divisi a metà: l’area dedicata a ombrelloni e lettini è su terreno demaniale, quella restante con strutture, cabine e servizi vari è sui terreni privati che il Comune ha acquistato dai Ceschina e dato in diritto di superficie ai bagnini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Misano prende tempo: "Pronti a rinviare le gare"

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