Miroglio 2026 | contratto fisso subito per neolaureati

Il Gruppo Miroglio ha annunciato l’avvio del Graduate Program 2026, un progetto rivolto a giovani neolaureati e studenti in procinto di laurearsi. Il programma offre un contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio, con l’obiettivo di favorire la loro formazione e lo sviluppo di competenze professionali. La selezione è aperta a coloro che desiderano entrare nel settore e iniziare una carriera all’interno dell’azienda.

Il Gruppo Miroglio ha lanciato ufficialmente il Graduate Program 2026, un percorso di formazione e crescita professionale dedicato ai neolaureati e agli studenti in fase finale del corso di laurea. L’iniziativa prevede l’assunzione immediata con contratto a tempo indeterminato verrà selezionato, offrendo una via d’uscita concreta dal mercato del lavoro attuale. Il programma si articolerà su 18 mesi, partendo da settembre 2026 presso la sede principale ad Alba, in provincia di Cuneo, con modalità di lavoro ibrido che integrano ufficio e smart working. Questa mossa strategica non rappresenta solo un’opportunità singola, ma segnala un approccio strutturale alla gestione delle risorse umane nel settore della moda italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miroglio 2026: contratto fisso subito per neolaureati Articoli correlati Leggi anche: Barbacci (CISL Scuola): “Contratto 2022-24 firmato, arretrati tra gennaio e febbraio. Facciamo partire subito la trattativa per il nuovo contratto”. INTERVISTA Juve, risoluzione del contratto: vola subito negli Emirati ArabiSvolta improvvisa in casa Juventus dopo il ko interno contro il Como: ecco cosa sta succedendo a Torino.