A Mirandola, i cittadini hanno avviato una richiesta di piani concreti per tutelare il patrimonio arboreo. La loro mobilitazione si sta evolvendo in una rete di controllo attivo sugli alberi e le aree verdi della città. La pressione popolare si fa più forte, portando le persone a impegnarsi in iniziative di monitoraggio e tutela del patrimonio naturale locale.

La mobilitazione dei cittadini di Mirandola sta per trasformarsi in una rete di controllo attivo sul patrimonio arboreo. Con lo slogan ogni albero conta, un gruppo di promotori ha avviato una petizione che punta a smontare le critiche mosse agli interventi recenti e a chiedere piani concreti di sostituzione e tutela del verde pubblico. L’iniziativa, guidata da figure locali come Giorgio Cavazza del giardino botanico La Pica e Federico Conte dell’associazione Ecobusters Mirandola, nasce dalla constatazione di danni irreparabili causati da lavori pubblici in via Piave e lungo la circonvallazione. L’obiettivo non è solo raccogliere firme, ma imporre all’amministrazione comunale l’obbligo di piantumazione diffusa e di revisione delle norme urbanistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirandola: i cittadini chiedono piani concreti per salvare

Articoli correlati

Manovra, Rubano: “Risultati concreti per cittadini, imprese e Sud”Tempo di lettura: < 1 minuto“La legge di bilancio contiene misure concrete per sostenere la crescita del Paese, tutelare il ceto medio e rafforzare...

Nuovo coraggio per la Sicilia: i commissari regionali chiedono unità e progetti concreti per il rilancio dell’isola.I nuovi commissari regionali della Sicilia, nominati in seguito alla riforma del governo centrale che ha ridefinito il ruolo delle autorità di...

Contenuti e approfondimenti su Mirandola i cittadini chiedono piani...

Argomenti discussi: Area di via Don Milani a Gavello di Mirandola: rimossa la gru, prosegue la riqualificazione; Firme a tutela del verde pubblico: Creiamo una rete di controllo.

Ora i cittadini chiedono chiarezza. Incontro pubblico post provincialiSi torna a parlare di politica, tessere e di cambiamento ma anche di futuro e di richieste di chiarimenti, in questo avvio del 2026. E i cittadini scendono in campo, al grido di: Ad Aulla ci sono ... lanazione.it