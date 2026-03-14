Miradas – mostra di collage di Stefano Carbone e proiezioni di corti fra america latina e Puglia

A Bari, l’associazione culturale Apulian Tales presenta la mostra di collage “Miradas” di Stefano Carbone, inserita nel programma del Fuori Bif&st. La rassegna include opere dell’artista e proiezioni di cortometraggi provenienti dall’America Latina e dalla Puglia. L’evento fa parte degli appuntamenti collaterali del Bari International Film Festival, coinvolgendo la città con esposizioni e proiezioni.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo L’associazione culturale Apulian Tales ospita a Bari la mostra di collage “Miradas”, progetto artistico di Stefano Carbone inserito nel programma del Fuori Bif&st, il calendario di eventi collaterali che accompagna il Bari International Film Festival e che coinvolge la città con mostre, performance, proiezioni e iniziative culturali diffuse negli spazi urbani, ampliando il dialogo tra il festival e il tessuto culturale della città.La mostra si terrà presso la sede dell’associazione Apulian Tales, in Via Boemondo 9, Bari, con... 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati America Week – L’episodio che mostra i nuovi orizzonti dell’America Latina nella diplomazia internazionaleNel cuore dell’Europa e del Mediterraneo, nel mezzo di un’area geografica che sembra una mappa del futuro, si sta disegnando un nuovo scenario... Aperto il bando per il Corso di Alta Formazione “La digitalizzazione del patrimonio culturale: un confronto fra Italia e America Latina”Italia e America Latina insieme per la sfida digitale del patrimonio culturale Scade l’8 aprile 2026 la selezione per partecipare al Corso di Alta...