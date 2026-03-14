Il trasferimento dei tre minori della famiglia Trevallion, prelevati dal bosco il 20 novembre e portati a Vasto, potrebbe essere sospeso. La decisione arriva mentre si valutano le modalità e le ragioni dell’operazione. Attualmente, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui prossimi passi o sulle motivazioni che potrebbero influire sulla possibilità di bloccare temporaneamente il trasferimento.

Il destino dei tre minori della famiglia Trevallion, prelevati dal bosco il 20 novembre e portati a Vasto, potrebbe subire una svolta decisiva. I servizi sociali dell’Ecad 14 Alto Vastese hanno richiesto al Tribunale per i minorenni di sospendere l’ordine di trasferimento verso un’altra struttura. L’ente gestore sostiene che le relazioni tra operatori e bambini si sono normalizzate dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia. Il clima interno alla struttura di Vasto è tornato sereno, rendendo superfluo lo spostamento previsto precedentemente dai giudici. La richiesta ufficiale mira a bloccare qualsiasi ulteriore sradicamento dei piccoli, evitando loro nuovi traumi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minori Trevallion: sospendere il trasferimento, il clima

Articoli correlati

Caso della “famiglia del bosco”: la Garante chiede di sospendere il trasferimento dei bambiniL’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, ha espresso forti perplessità sul trasferimento dei tre bambini senza la madre,...

Famiglia del bosco, la Garante dell’Infanzia: «Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre»Per la famiglia del bosco l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini...

Contenuti e approfondimenti su Minori Trevallion

Temi più discussi: Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste; Quand’è che i figli devono essere allontanati dai genitori; Famiglia nel bosco, la madre lascia la struttura di Vasto. Il tribunale: Allontanarla dai bambini.

Famiglia nel bosco: Terragni (Agia), ho incontrato i bambini Trevallion. Stanno fisicamente bene, ma il disagio è evidenteHo incontrato i bambini Trevallion. Stanno fisicamente bene ma la loro notevole agitazione psicomotoria, insieme a un atteggiamento di paura e diffidenza nei confronti degli estranei, rivela un disag ... agensir.it

Famiglia del bosco, il tribunale separa madre e figli, la garante: Sospendere tuttoIl tribunale dei minori dell’Aquila dispone l’allontanamento della madre e la separazione dei tre figli. La garante Marina Terragni chiede di sospendere la decisione. Una decisione improvvisa del trib ... msn.com

Cara Romina, I tuoi figli sono cresciuti tra collegi internazionali, scuole d’élite e Harvard. La vicenda dei bambini dei coniugi Birmingham e Trevallion riguarda invece minori senza cure sanitarie e senza istruzione. Sei proprio convinta di poter paragonare i du x.com

Sky tg24. . I bimbi del bosco dovranno lasciare la casa-famiglia che li ospita da 100 giorni e trasferirsi altrove, lontano dai media e dalla presenza della mamma Catherine Trevallion. A stabilirlo, nei giorni scorsi, è stato il Tribunale dei minori dell'Aquila. La don - facebook.com facebook