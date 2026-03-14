Minì, talento emergente dell'Academy Alpine, ha dichiarato di amare Senna e ha spiegato di aver contribuito al team al simulatore in vista del Gran Premio di Shangai. Il pilota siciliano, 20 anni, è noto per essere stato il più giovane a vincere in Formula 4 Italia e quest'anno compete in un campionato di categoria superiore.

Oltre 9000 chilometri separano Enstone, dove ha sede l’Alpine, e Shanghai, che ospita la seconda gara della stagione di Formula 1. Il team francese, però, ha lavorato contemporaneamente in entrambi i luoghi per ottimizzare l’assetto delle proprie monoposto. Pierre Gasly e Franco Colapinto hanno raccolto dati in pista, ma il tempo a disposizione era troppo poco per completare il programma. Quindi Gabriele Minì, pilota dell’Academy Alpine, ha utilizzato il simulatore nel Regno Unito per ottenere ulteriori informazioni: "Li ho aiutati con la messa a punto dei set-up e ho provato alcune soluzioni che mi hanno chiesto gli ingegneri". Cresciuto a Marineo, un piccolo paese vicino Palermo, il classe 2005 è diventato nel 2020 il più giovane vincitore della F. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minì, talento dell'Academy Alpine: "Amo Senna. Per il Gp di Shangai ho aiutato il team al simulatore"

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