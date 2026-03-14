Durante la Fiera Didacta Italia, due insegnanti di scuola primaria hanno spiegato come utilizzano Minecraft Education nelle loro classi per innovare la didattica. Le insegnanti, entrambe ambasciatrici di Minecraft Education per Microsoft Italia, hanno descritto il percorso educativo che hanno sviluppato, evidenziando il ruolo del videogioco nel favorire l’apprendimento e l’introduzione dell’intelligenza artificiale tra gli studenti.

A margine di Fiera Didacta Italia, Monica Boccoli e Simonetta Anelli, insegnanti di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Cremona 1 e ambasciatrici di Minecraft Education per Microsoft Italia, hanno illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il percorso didattico sviluppato nelle loro classi. L'articolo Minecraft Education, due maestre raccontano come il videogioco trasforma la didattica e insegna l’AI in classe VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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