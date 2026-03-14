Milly Carlucci ha annunciato che nel programma Canzonissima non ci saranno concorrenti, precisando che Riccardo Cocciante sarà presente solo come ospite e non parteciperà come concorrente. Dopo le discussioni nate dalle dichiarazioni del cantante, la conduttrice ha deciso di fare chiarezza sulla composizione del cast. La presentatrice ha anche comunicato i nomi dei partecipanti previsti per questa edizione.

Dopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci rompe il silenzio. Elegantissima dallo studio di Canzonissima, al via sabato 21 marzo su Rai1, la direttrice artistica e conduttrice dello show di primavera spiega nel dettaglio cast e regolamento. Dobbiamo svelare un mistero. Non esistono i concorrenti a Canzonissima! Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti, che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta. Il pubblico da casa, gli artisti stessi e un gruppo di amici che sono qui con noi decideranno tutti insieme qual è la Canzonissima. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: A CANZONISSIMA NIENTE CONCORRENTI. ECCO IL CAST COMPLETO

Articoli correlati

CHOC! MILLY CARLUCCI: A CANZONISSIMA NIENTE CONCORRENTI. ECCO IL CAST COMPLETODopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci...

Niente concorrenti a Canzonissima: la trovata paracula di Milly Carlucci Milly Carlucci si conferma un po’ paraculetta! Se nella versione storica di Canzonissima il sale del programma era la sfida a colpi di eliminazioni...

Altri aggiornamenti su MILLY CARLUCCI

Temi più discussi: Dopo 50 anni (con Milly Carlucci) torna in tv Canzonissima, il varietà musicale più pop della tv; Torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci. Il cast; Canzonissima, i primi nomi di Milly Carlucci per l’ultimo show dal Foro Italico; Canzonissima, regolamento (assurdo) e caos concorrenti: Milly Carlucci già travolta dalle polemiche. Perché.

La trovata paracula di Milly Carlucci: niente concorrenti a CanzonissimaMilly Carlucci si conferma abile nel rimodulare il format: se nella versione storica di Canzonissima il cuore del programma erano le sfide tra cantanti e le eliminazioni, la nuova edizione, in partenz ... quilink.it

Canzonissima, lo sfogo di Cocciante svela il bluff e Milly Carlucci ammette: «Non ci sono concorrenti e non è una gara»Il ritorno di Canzonissima doveva essere l'evento televisivo dell'anno, il grande revival capace di riportare sul piccolo schermo la magia delle sfide leggendarie tra i giganti ... ilmattino.it

Canzonissima, il "caso Cocciante" ha costretto Milly Carlucci a intervenire - facebook.com facebook