Un video pubblicato sui canali social ufficiali della Casa Bianca mostra militari iraniani in formazione, paragonandoli a birilli di bowling. Il filmato ha rapidamente attirato l’attenzione online, generando numerosi commenti e discussioni tra gli utenti. La scena ritrae soldati in divisa che si muovono in modo coordinato, mentre il video viene condiviso e commentato su varie piattaforme.

Un nuovo video pubblicato sui profili social ufficiali della Casa Bianca è divenuto virale nelle scorse ore, alimentando un acceso dibattito tra gli utenti di tutto il mondo: la guerra in Iran, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e a un collage in cui vengono uniti spezzoni di filmati reali, diventa una partita di bowling, e l'associazione tra l'attacco ai birilli e i bombardamenti in Medio Oriente ha infiammato il web. Il filmato, della durata complessiva di 34 secondi, si apre con le immagini tratte dalla storica finale dello Us Open 2012 tra Pete Weber e Mike Fagan: la gara si decise all'ultimo tiro, quando al primo serviva uno strike per portare a casa l'ambito trofeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Militari dell'Iran come i birilli del bowling: il video virale della Casa Bianca che fa discutere

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