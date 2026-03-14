Milano | rider in piazza 2,50 euro a consegna e inchiesta

Sabato 14 marzo 2026, in piena pioggia battente, i rider si sono radunati in piazza davanti alla Stazione Centrale di Milano per protestare contro le condizioni di lavoro. La manifestazione ha coinvolto lavoratori della logistica che chiedono un aumento della retribuzione a 2,50 euro per consegna. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

La pioggia battente di sabato 14 marzo 2026 non è riuscita a spegnere la determinazione dei lavoratori della logistica che hanno trasformato il piazzale di fronte alla Stazione Centrale di Milano in un luogo di rivendicazione. In piazza Duca d’Aosta, un gruppo eterogeneo di rider ha bloccato simbolicamente il traffico con le proprie biciclette, srotolando uno striscione che urla una verità scomoda: chi consegna cibo deve poter mangiare dignitosamente, senza vivere al limite della sopravvivenza. Questa mobilitazione, organizzata dalla Cgil, segna un punto di svolta cruciale, poiché si inserisce nel contesto immediato di un’inchiesta giudiziaria già avviata dalla Procura di Milano che sta smontando le strutture di sfruttamento del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: rider in piazza, 2,50 euro a consegna e inchiesta Articoli correlati Leggi anche: Rider: lavoratori a pm, 'pagati 2,50 euro a consegna, tracciati e puniti per ritardi' Leggi anche: I rider in piazza, «10 ore al giorno per 2-4 euro a consegna» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano rider in piazza 2 50 euro a... Temi più discussi: Rider in piazza per i diritti e il contratto; Rider in piazza dopo le inchieste: Subito condizioni dignitose; Rider, 14 marzo mobilitazione anche in Lombardia; Protesta dei rider in piazza dei Re di Roma per salario, salute e sicurezza. Food delivery, Rider in piazza in oltre 30 città italiane. La Cgil: Stop a turni estenuanti per 4 euro l’ora. Servono contratti stabili e maggiori garanzie su salute e ...Da Roma a Milano, passando per Napoli, Palermo, Bologna e Firenze: i rider in piazza per chiedere condizioni di lavoro più eque e contratti regolari ... affaritaliani.it Rider in protesta (anche sotto la pioggia) a Milano: L’inchiesta della Procura ha detto tutto, ora tocca alle aziendeMobilitazione in piazza Duca d’Aosta per rivendicare condizioni di lavoro più dignitose ... msn.com A Milano flash mob contro la chiusura della libreria Hoepli x.com Questa domenica a Che Tempo Che Fa siamo felici di ospitare Bebe Vio, Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook