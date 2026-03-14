Milano parte forte | netto 3-0 a Scandicci e vantaggio nella serie di semifinale

Milano ha vinto la prima partita della semifinale di Serie A1 femminile contro Scandicci con un risultato di 3-0, conquistando il primo punto della serie. La gara si è giocata al Pala BigMat di Firenze, dove le ragazze di Milano hanno dominato i primi due set e si sono aggiudicate anche il terzo, chiudendo l'incontro con parziali di 28-26, 25-20 e 25-16.

La Numia Vero Volley Milano espugna il Pala BigMat di Firenze e si aggiudica gara1 della semifinale dei playoff di Serie A1 femminile, imponendosi con un netto 3-0 (28-26, 25-20, 25-16) sulla Savino Del Bene Scandicci. Un successo importante per la formazione lombarda, che si porta sull’1-0 nella serie al termine di una partita durata un’ora e 27 minuti e caratterizzata da un primo set equilibratissimo e da un progressivo dominio milanese nei parziali successivi. L’avvio di gara è intenso e spettacolare, con Scandicci che prova subito a spingere sull’acceleratore trascinata da Ekaterina Antropova, protagonista assoluta del primo set con 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano parte forte: netto 3-0 a Scandicci e vantaggio nella serie di semifinale Articoli correlati Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia domina al PalaBigmat e si porta sull’1-0 nella serie di semifinale LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia una incerta serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della semifinale di volley scudetto femminile di serie A1... Contenuti e approfondimenti su Milano parte Discussioni sull' argomento Borsa: Milano apre in netto rialzo del 2,3%; Fiera Milano - Conti 2025 ai massimi storici, utile in forte crescita; Borsa Milano in netto rialzo dopo Trump e calo prezzo greggio, rimbalzano banche, giù Eni Da Reuters; Borsa: Milano apre in netto rialzo del 2,3%. Milano parte forte: netto 3-0 a Scandicci e vantaggio nella serie di semifinaleLa Numia Vero Volley Milano espugna il Pala BigMat di Firenze e si aggiudica gara1 della semifinale dei playoff di Serie A1 femminile, imponendosi con un ... oasport.it MilanoPaviaTV - Canale78 Meloni a Milano e parte la contestazione. Ad aspettare la visita del primo ministro al Teatro Franco Parenti di Porta Romana per un evento organizzato dal suo partito, Fratelli d’Italia, si è radunato un presidio organizzato da Potere a - facebook.com facebook