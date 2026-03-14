Oggi a Milano, in via della Moscova 18, si tiene l’evento gratuito Corpi Liberi, dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L’iniziativa, aperta a influencer ed esperti, richiede l’iscrizione obbligatoria per partecipare. La giornata si concentra sulla sensibilizzazione e sulla discussione di questi temi, coinvolgendo diverse figure professionali e rappresentanti del settore.

Oggi, sabato 14 marzo 2026, in via della Moscova 18 a Milano si svolge l’iniziativa Corpi liberi. L’evento, gratuito ma con iscrizione obbligatoria, è dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Si tiene dalle 9.30 alle 18.30 nel quadro della settimana Lilla. L’organizzazione è curata dal centro Lilac – Centro Dca, realtà di digital health tech, in collaborazione con Peso Positivo, progetto dell’associazione Famiglia Peppino Fumagalli. Il supporto giuridico proviene da Lca Studio Legale. La partecipazione richiede registrazione preventiva sul sito ufficiale fino all’esaurimento dei posti disponibili. La giornata mira a smontare le semplificazioni sui disturbi alimentari attraverso testimonianze dirette e attività esperienziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Corpi Liberi: influencer e esperti contro i DCA

Articoli correlati

“Corpi liberi“ per dar voce ai disturbi alimentari“Corpi liberi“, una giornata in via della Moscova 18 per accendere un faro sui disturbi alimentari.

Leggi anche: Arianna David, la lotta contro il DCA: “Una vocina mi dice di non mangiare”

Tutti gli aggiornamenti su Corpi Liberi

Temi più discussi: Corpi liberi: Lilac e Peso Positivo insieme per dare voce ai disturbi alimentari e rompere il silenzio; L'incontro di WeWorld su corpi, diritti e femminismi in rivolta a Milano; Disturbi alimentari, un open day; Femminismo: libri classici e contemporanei da leggere – La guida.

Corpi liberi per dar voce ai disturbi alimentariCorpi liberi, una giornata in via della Moscova 18 per accendere un faro sui disturbi alimentari. L’appuntamento è oggi, ... msn.com

Corpi liberi: Lilac e Peso Positivo insieme per dare voce ai disturbi alimentari e rompere il silenzioMilano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi della Settimana Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della ... ilriformista.it

«Rompiamo le righe, corpi liberi da guerre e patriarcato» è lo slogan della manifestazione organizzata a Roma da "Non Una di Meno" - facebook.com facebook

«Rompiamo le righe, corpi liberi da guerre e patriarcato» è lo slogan della manifestazione organizzata a Roma da "Non Una di Meno" x.com