A Milano, Chiara Ferragni ha mostrato pubblicamente il suo nuovo compagno, José Hernandez, incontrandolo con i genitori e le sorelle. La fashion influencer ha condiviso il momento con amici e follower sui social, confermando così il suo stato sentimentale attuale. La presentazione è avvenuta in un contesto familiare, senza ulteriori dettagli sui rapporti tra i due.

È ufficiale: Chiara Ferragni ha presentato il nuovo compagno, José Hernandez, ai propri genitori e alle sorelle. L’incontro segreto si è svolto a Milano, segnando una svolta dopo anni di turbolenze sentimentali. L’evento conferma la stabilizzazione della vita privata dell’imprenditrice digitale, che trova nella figura del manager colombiano un punto fermo. La relazione, nata in Colombia durante una vacanza con la sorella Valentina, è cresciuta rapidamente fino a questo momento di condivisione familiare. Dalla crisi al risveglio emotivo. La vita sentimentale di Chiara Ferragni ha attraversato fasi buie prima di arrivare a questa nuova stabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: Chiara Ferragni presenta il nuovo amore

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