Il Milan ha comunicato il verdetto su Luka Modric, il centrocampista croato, che rimarrà nel club almeno fino al 2027. L’allenatore Massimiliano Allegri aspetta di sapere se potrà contare sul suo contributo nel corso delle prossime stagioni. La decisione riguarda il futuro del giocatore all’interno della rosa rossonera. La dirigenza ha preso una decisione ufficiale in merito al suo contratto.

Il destino di Luka Modric all’ombra del Duomo è pronto a incrociarsi con le strategie di lungo periodo di Massimiliano Allegri. Entro le prossime settimane, il fuoriclasse croato comunicherà ufficialmente al Milan le proprie intenzioni per la stagione 202627, un annuncio che sposterà inevitabilmente gli equilibri del centrocampo rossonero. A fare chiarezza sulla tenuta del “dieci” è intervenuto l’ex compagno di Nazionale Ivan Rakitic, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha prospettato un orizzonte ben più ambizioso del semplice rinnovo annuale. «Se Modric resterà un altro anno con Allegri? Solo uno? Per come lo conosco, può dominare la scena per altre due o tre stagioni almeno», ha dichiarato Rakitic, blindando di fatto lo spessore atletico del fuoriclasse. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il verdetto di Modric: Allegri attende il pilastro per il 2027

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