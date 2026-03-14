Milan anche Zabarelli nel mirino | ecco chi è e come gioca il brasiliano Il dribbling … | Video

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Gustavo Zabarelli, talento brasiliano di cui si parla molto in queste settimane. Secondo alcune fonti, il club rossonero sarebbe tra i potenziali acquirenti, mentre il giocatore si distingue per il suo stile di gioco e le sue abilità nel dribbling. Un approfondimento sulla sua figura e le sue caratteristiche tecniche è stato condiviso attraverso un video dedicato.

Milan, occhi puntati sempre verso il futuro: nel mirino ci potrebbe essere anche Gustavo Zabarelli. Nato il 9 marzo 2009, ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Sao Paulo nel luglio 2025 con scadenza nel 2008. Il fantasista sta facendo la trafila delle giovanili con il club brasiliano e sta già impressionando tutti per le sue qualità. Secondo il giornalista Nicolò Schira Zabarelli, che in patria già paragonano a Kakà, piacerebbe sia al Milan e all'Inter in vista del futuro. Si ma chi è e come gioca Zabarelli? Come possiamo vedere benissimo dal video, Zabarelli è in possesso di una buonissima tecnica di base nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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