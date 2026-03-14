Milan | Allegri vuole vincere

Alla vigilia della partita contro la Lazio, in programma domenica alle 20:45 all’Olimpico, il tecnico del Milan ha dichiarato che la squadra è determinata a ottenere i tre punti. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la gara con concentrazione e senza lasciare spazio a distrazioni, puntando a migliorare la posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento chiave per i rossoneri in questa fase della stagione.

Alla vigilia della sfida all’Olimpico contro la Lazio (domenica 15 marzo ore 20:45), il giornalista di Sky Sport Giuseppe Di Stefano ha rilasciato un intervento esclusivo a Radio Rossonera, intervenendo sul futuro del Milan e sul ruolo cruciale di Massimiliano Allegri nelle scelte di calciomercato estivo 2026. Di Stefano ha sottolineato come il club rossonero abbia una “grande fortuna” con Allegri in panchina e debba proteggerlo concedendogli piena autonomia nelle operazioni di mercato, insieme al direttore sportivo Igli Tare. “Non voglio pensare a un Milan a due teste: non seguire Allegri sarebbe un errore gravissimo”, ha affermato Di Stefano. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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