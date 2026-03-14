Milan | Allegri in conferenza

Alla vigilia della partita contro la Lazio, prevista domenica alle 20:45 all’Olimpico, l’allenatore del Milan ha incontrato i giornalisti per discutere delle condizioni della squadra e dei possibili schemi da adottare. Durante la conferenza, ha fornito dettagli sugli infortuni e sulle scelte di formazione in vista della 29ª giornata di Serie A.

Alla vigilia della trasferta all’Olimpico contro la Lazio (domenica 15 marzo ore 20:45, 29ª giornata di Serie A), Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa, offrendo aggiornamenti preziosi sulle condizioni della rosa e sui dubbi tattici per il match chiave. Il Milan arriva galvanizzato dal 1-0 nel derby contro l’Inter (gol di Estupiñán su assist di Fofana), che ha ridotto il gap dalla capolista a -7 punti (60 vs 67), ma deve fare a meno di Adrien Rabiot, squalificato per un’ammonizione rimediata nel big match. Pulisic in ripresa fisica: L’attaccante statunitense, reduce da un digiuno gol dal 28 dicembre 2025 (rete contro il Verona) e da fastidi muscolari ricorrenti, è in netto miglioramento. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: Allegri in conferenza Articoli correlati Milan-Parma: Allegri in conferenza stampaAlla vigilia della sfida casalinga contro il Parma (domani alle 18:00 a San Siro, 26ª giornata di Serie A), Massimiliano Allegri ha tenuto la... Leggi anche: Milan-Genoa, Allegri parla domani in conferenza Allegri in conferenza stampa post Milan-Como 1-1 Aggiornamenti e notizie su Milan Allegri in conferenza Temi più discussi: AC Milan-Inter, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan-Inter, Allegri: Dobbiamo pensare al nostro obiettivo. Su Bartesaghi ecco quando deciderò; Milan, Allegri in conferenza pre-derby: Ci mancano 5 vittorie per la Champions. Allegri presenta Lazio-Milan in conferenza stampa da MilanelloIl Milan si prepara per la sfida cruciale contro la Lazio, un appuntamento decisivo per il campionato, con Allegri in conferenza stampa. Il calendario della Serie A propone un match di grande fascino ... notiziemilan.it L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: le sue paroleL’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: le sue parole Tra le partite di domani, una delle più importanti è senza dubb ... calcionews24.com La rete del pareggio di Krstovic tiene vivo il campionato: finisce 1-1 tra Inter e Atalanta! Adesso tocca al Milan rispondere Avete schierato il bomber montenegrino - facebook.com facebook Daniel Maldini, riecco il Milan: che cosa poteva essere e non è stato x.com