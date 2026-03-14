Una ONG italiana ha riferito che nel Mediterraneo centrale sono state soccorse 41 persone, tra cui nove minori, in una zona Sar libica. L'operazione ha coinvolto il salvataggio di migranti in difficoltà, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle identità delle persone coinvolte. Il soccorso è avvenuto in una delle aree di interesse per le operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo.

Nel Mediterraneo centrale sono stati soccorsi 41 migranti, secondo quanto riferito da una ONG italiana. I rappresentanti dell’organizzazione Emergency hanno dichiarato in un comunicato che le squadre hanno tratto in salvo 41 migranti, tra cui nove minori non accompagnati e una donna incinta, dal gommone che galleggiava in mezzo al mare. La squadra di soccorso si è mobilitata dopo che l’imbarcazione è stata avvistata in acque internazionali all’interno della zona di ricerca e soccorso (SAR) libica. I migranti sono stati portati a bordo della nave Life Support dell’ONG. Alcuni hanno riferito ai funzionari di Emergency di aver lasciato la costa libica alle 4 del mattino di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, Emergency soccorre 41 persone in zona Sar libica: tra loro 9 minori

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