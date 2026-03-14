Miele edera | La Mieleria vince il concorso regionale

La Mieleria, azienda guidata da Luca Londei, ha ottenuto il primo posto al concorso regionale delle Marche con il suo miele di edera. Il prodotto di San Lorenzo si è distinto tra molte altre varietà di miele, confermando la sua posizione di eccellenza nel settore apistico regionale. La vittoria è stata annunciata durante la competizione che si è svolta di recente nella regione.

Il miele di San Lorenzo si conferma leader assoluto nella regione delle Marche. L’azienda La Mieleria, guidata da Luca Londei, ha vinto il concorso regionale per l’eccellenza apistica con la varietà di edera. La cerimonia di premiazione si è svolta a Osimo presso la sede dell’Amap. L’evento, organizzato dall’Associazione Consorzio Apistico Provinciale di Ancona, ha messo in luce una costanza qualitativa che dura nel tempo. Non si tratta di un successo isolato, ma di una traiettoria di eccellenza consolidata negli anni. La vittoria odierna arriva dopo altri riconoscimenti ottenuti in passato con diverse tipologie di nettare. Una tradizione radicata nel territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miele edera: La Mieleria vince il concorso regionale Articoli correlati Chitarra d’oro 2026: Angelo Rosso vince lo storico concorso gastronomico regionaleÈ Angelo Rosso a portarsi a casa il titolo di vincitore della Chitarra d’oro 2026. Produzione di miele contraffatto: dieci indagati per truffa aggravata nelle Marche. C'è anche un ex consigliere regionaleFERMO Le api non sono soltanto produttrici di miele: rappresentano un pilastro essenziale per la biodiversità e la sicurezza alimentare. Tutti gli aggiornamenti su Miele edera Discussioni sull' argomento Il miele di San Lorenzo è tra i migliori della regione; La Mieleria di San Lorenzo vince ancora il Premio Qualità Marchigiano. San Lorenzo in Campo, la mieleria di San Lorenzo vince il Premio qualità marchigianoPassano gli anni e aumentano i riconoscimenti, perché intatta rimane la grande qualità. Il miele prodotto da La Mieleria di San Lorenzo di Luca Londei si conferma al top tra i mieli della regione Marc ... mediterranews.org Il miele di San Lorenzo è tra i migliori della regioneI prodotti di Luca Londei si confermano al top. Le premiazioni si sono. tenute a Osimo. msn.com Le api di Tamy. Giulio Cercato · Good Day. La casetta del miele self service! Un nuovo modo di vendere i nostri mieli, aperta 7 giorni su 7 e 24h su 24. Grazie ai miei splendidi clienti per provare con entusiasmo questa nostra novità. - facebook.com facebook