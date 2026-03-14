Microsoft annuncia il pensionamento di Rajesh Jha, una delle figure più longeve dell’azienda. Al suo posto, quattro nuovi responsabili prenderanno le redini di diverse aree strategiche. La notizia segna un passaggio importante nella gestione interna del colosso tecnologico, che si prepara a un nuovo ciclo di leadership. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dalla società.

La Silicon Valley si prepara a un cambiamento strutturale con l’annuncio del pensionamento di Rajesh Jha, una delle figure più longeve nel colosso tecnologico. Dopo 35 anni di servizio a Redmond, il responsabile della divisione Experiences + Devices lascerà il suo ruolo operativo entro luglio per dedicarsi al lavoro di consulenza. Questa mossa non è isolata ma si inserisce in un quadro più ampio di ridisegnare la leadership aziendale. Mentre Phil Spencer e Sarah Bond hanno già lasciato il settore gaming, anche la gestione dei prodotti core come Windows e Office sta subendo una riorganizzazione profonda. Il passaggio di consegne sarà graduale, garantendo continuità operativa mentre si definiscono i nuovi assetti gerarchici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft: Jha si ritira, 4 nuovi capi guidano il futuro

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